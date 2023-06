Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung: Gronau - Schwerer Verkehrsunfall auf dem Amtsvennweg (L572)

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Amtsvennweg (L572)/ Flörbachweg

Unfallzeit: 06.06.2023, 16:55 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr eine 68-jährige Frau aus Enschede (Niederlande) mit ihrem Auto den Amtsvennweg aus Richtung Enscheder Straße kommend in Richtung B54. Direkt hinter ihr fuhr ein 47-jähriger Gronauer in gleiche Richtung. Ihnen entgegen kam ein 60-jähriger Niederländer mit seinem Pkw, der ebenfalls aus Enschede kommt. Dieser kam aus bislang unbekannten Gründen ausgangs einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw der 68-jährigen Frau aus Enschede. Der dahinter fahrende Mann aus Gronau konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit seinem Pkw in die Unfallstelle. Die Frau aus Enschede wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Die beiden beteiligten Männer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Zusammenstoß wurden alle beteiligten Fahrzeuge beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der Amtsvennweg ist aufgrund der Unfallaufnahme noch weiterhin gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Für die Unfallaufnahme wurde das Unfallaufnahmeteam der Polizei Steinfurt eingesetzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Ahaus entgegen: Telefon 02561-9260

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder, Telefon 02861-900-4200

