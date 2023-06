Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei Unfallfluchten

Borken (ots)

Entfernt hat sich ein Unbekannter am Montag in Borken nach einem Unfall. Der angefahrene schwarze Seat hatte zwischen 07.00 Uhr und 17.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Poststraße in Bahnhofnähe gestanden.

Ein ähnlicher Unfall spielte sich am gleichen Tag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Heidener Straße ab: Der beschädigte graue VW hatte dort zwischen 18.30 Uhr und 19.25 Uhr gestanden.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

