Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pkw mutwillig beschädigt

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Propst-Hugenroth-Straße;

Tatzeit: zwischen 02.06.2023, 13.00 Uhr, und 05.06.2023, 15.00 Uhr;

Zerkratzt haben Unbekannte in Stadtlohn einen geparkten Wagen. Das Auto hatte an der Propst-Hugenroth-Straße gestanden. Dort kam es zwischen Freitagmittag und Montagnachmittag zu der Tat. Wie berichtet, gab es in der Nacht zum Samstag in Stadtlohn ähnlich gelagerte Fälle (Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5524753). Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell