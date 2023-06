POL-BOR: Gronau - Außenspiegel demoliert

Borken (ots) - Tatort: Borken, Hohe Oststraße; Tatzeit: 05.06.2023, 00.40 Uhr; Gescheitert ist in der Nacht zum Montag in Borken ein Einbruch in einen Firmenwagen. Der Transporter hatte an der Hohen Oststraße gestanden. Beim versuchten Aufbrechen schlug ein Alarm an, was die Tat offensichtlich vereitelte. Zu dem Vorfall kam es gegen 00.40 Uhr. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem ...

