Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Raub in Spielhalle

Borken (ots)

Tatort: Borken, Siemensstraße;

Tatzeit: 06.06.2023, 00.35 Uhr;

Einer bedrohlichen Situation sah sich in der Nacht zum Dienstag die Mitarbeiterin einer Spielhalle in Borken gegenüber. Gegen 00.35 Uhr betrat ein Unbekannter die Räumlichkeiten an der Siemensstraße. Der vermummte Mann forderte die Herausgabe von Geld. Die Frau gab dem Tatverdächtigen ihr Portemonnaie, aus dem er eine Banknote nahm. Danach verließ er die Spielhalle. Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: circa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schwarzes Halstuch, T-Shirt, akzentfrei deutsch sprechend. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell