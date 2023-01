Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Greffen - Verkehrsunfall, Kind verletzt

Rheinmünster (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind kam es Montagmittag in Rheinmünster, Greffen. Der 52-Jährige Fahrer eines Peugeots war auf der Straße "Zur Rheinfähre" in Richtung Grenzübergang unterwegs. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen überholte er an der Haltestelle "Volksbank", mutmaßlich ohne die erforderliche Schrittgeschwindigkeit einzuhalten, einen dort stehenden Linienbus. Beim Versuch die Fahrbahn zu überqueren kollidierte ein elfjähriges Mädchen circa 10 Meter hinter dem Bus mit dem Fahrzeug des Mannes. Das Kind wurde leicht verletzt für weitere Untersuchungen in ein örtliches Klinikum gebracht. Am PKW des Beschuldigten entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

/le

