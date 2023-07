Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bewusstlos mit schweren Verletzungen wurde am frühen Freitagabend gegen 20.45 Uhr ein 18-jähriger Motorradfahrer auf der Straße liegend durch Ersthelfer im Bereich Neckarweihingen in der Neckartalstraße (L1100) Fahrtrichtung Poppenweiler aufgefunden. Der sofort verständigte Rettungsdienst rückte mit einer Notarztwagenbesatzung und einem Rettungswagen an. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge kam der Yamaha-Fahrer mit seinem Kraftrad im Bereich einer dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte den Randstein und verlor dann im weiteren Verlauf die Kontrolle über sein Motorrad, sodass es zum Sturz kam. Bei dem Unfall wurde des weiteren die dortige Schutzplanke beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 10.500 Euro geschätzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich telefonisch unter 0711/6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

