Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 (Stuttgarter Straße) in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker soll auf der Linksabbiegerspur in Richtung der Großingersheimer Straße gefahren sein, als er plötzlich nach rechts auf die Geradeauspur in Richtung Bahnhof wechselte. Ein 58 Jahre alter Fiat-Fahrer, der auf dieser Fahrbahn unterwegs war, wich nach rechts aus, um eine Kollision mit dem Unbekannten zu verhindern. Hierdurch stieß er jedoch mit dem BMW eines 18-Jährigen zusammen, der auf der rechten Geradeausspur in Richtung Bahnhof fuhr. Der Unbekannte, der mit einem kleinen schwarzen Pkw unterwegs gewesen sein soll, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug machen können. Insbesondere wird eine Frau gebeten, sich zu melden, die nach dem Unfall kurz stoppte und den Beteiligten ihre Hilfe anbot. Hinweise werden unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

