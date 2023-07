Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Pkw beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter besprühte in der Nacht zum Donnerstag (06.07.2023) einen in der Friedhofstraße in Remseck am Neckar - Neckargröningen geparkten Renault mit einer noch unbekannten Flüssigkeit. Hierdurch löste sich teilweise der Lack des Fahrzeugs, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar in Verbindung zu setzen.

