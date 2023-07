POL-LB: Böblingen: Zeugen zu Sachbeschädigung im Schliffkopfweg gesucht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter verübten am Donnerstag (06.07.2023) gegen 14:20 Uhr in der Vesouler Straße in Gerlingen einen Raub auf eine 84 Jahre alte Seniorin. Zunächst hatte sich die 84-Jährige in der Hauptstraße in Gerlingen in einer Bankfiliale aufgehalten und am Bankautomaten Bargeld abgehoben. Möglicherweise wurde sie hierbei bereits von den unbekannten Tätern beobachtet. Anschließend machte ...

