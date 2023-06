POL-COE: Senden, Schulze-Bremer-Straße/Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Coesfeld (ots) - Durch Manipulationen am Schloss hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag (8.6.) Geld aus einem Warenautomaten in einer Milchtankstelle gestohlen. Eine Videokamera hat den ca. 25-35 Jährigen bei seinem Diebstahl videografiert. Die Tat ereignete sich am Mittwochabend im Zeitraum zwischen 21.40 und 21.45 Uhr. Bekleidet war der Mann mit einem ...

mehr