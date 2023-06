Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Cappenberger Straße/Geld aus Warenautomat gestohlen

Coesfeld (ots)

Durch Manipulationen am Schloss hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag (8.6.) Geld aus einem Warenautomaten in einer Milchtankstelle gestohlen. Eine Videokamera hat den ca. 25-35 Jährigen bei seinem Diebstahl videografiert. Die Tat ereignete sich am Mittwochabend im Zeitraum zwischen 21.40 und 21.45 Uhr. Bekleidet war der Mann mit einem weißen Pullover, einer weißen Hose und weißen Schuhen. Er trug ein blaues Basecap und hatte braune Haare. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

