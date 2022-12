Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Werkzeuge und Arbeitsgeräte aus Transporter gestohlen

Lotte (ots)

Aus einem Transporter, der an der Goethestraße in Alt-Lotte auf Höhe der Hausnummer 10 geparkt war, haben unbekannte Täter mehrere Arbeitswerkzeuge gestohlen. Die Täter beschädigten ersten Erkenntnissen zufolge die Hecktür des Firmenwagens und entwendeten unter anderem eine Werkzeugkiste, einen Industriesauger und eine Kettensäge. Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Tat ereignete sich am Dienstag (06.12.22) zwischen 17.00 Uhr und 22.40 Uhr. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen, die vom dem Diebstahl etwas mitbekommen haben entgegen bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

