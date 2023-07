Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kriminalpolizei sucht couragierten Zeugen nach räuberischem Diebstahl in Einkaufszentrum

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Montag (03.07.2023) kam es gegen 18:40 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Heinkelstraße in Ludwigsburg zu einem Vorfall, bei dem ein noch unbekannter Zeuge von einem flüchtigen Tatverdächtigen leicht verletzt wurde. Ein junger Mann hatte in einer Umkleidekabine in dem Einkaufszentrum die Diebstahlssicherung eines Kleidungsstücks entfernt und verließ anschließend das Ladengeschäft, ohne das Kleidungsstück im Wert von 120 Euro zu bezahlen. Da der Diebstahl beobachtet werden konnte, wurde der Tatverdächtige von zwei 34 und 23 Jahre alten Mitarbeitern des Sicherheitsdiensts angesprochen und aufgefordert, zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen mitzukommen. Der Tatverdächtige willigte zunächst ein, riss sich jedoch schon nach wenigen Metern los, schubste einen der Sicherheitsmitarbeiter weg und flüchtete in Richtung des Ausgangs des Einkaufszentrums. Ein noch unbekannter Zeuge, der den Vorgang offenbar beobachtet hatte, griff daraufhin beherzt ein und versuchte den Flüchtigen festzuhalten. Der Tatverdächtige konnte sich erneut losreißen und seine Flucht fortsetzen. Der Zeuge bekam jedoch die Jacke und Mütze des Tatverdächtigen zu fassen und konnte die Täterbekleidung dem Sicherheitsdienst übergeben. Der Zeuge zog sich bei seinem Eingreifen offenbar leichte Verletzungen in Form von Kratzern am Arm zu. Leider war der Zeuge beim Eintreffen der Polizei bereits nicht mehr vor Ort. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den unbekannten Zeugen, sich dringend unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden. Auf gleichen Weg werden auch andere sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt entgegengenommen.

