Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannte setzen Spielplatz in Brand

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg rückte am Mittwoch (05.07.2023) mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften in die Aischbachstraße in Herrenberg aus, nachdem gegen 20.25 Uhr ein Brand auf einem dortigen Spielplatz gemeldet worden war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten noch unbekannte Täter mutmaßlich einen Autoreifen angezündet, der in einem Turm der Spiellandschaft verbaut war. Das Feuer griff anschließend auf weitere Bereiche des Spielplatzes über, sodass von einem Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro ausgegangen werden muss. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

