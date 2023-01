POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch

Bad Hönningen (ots) - Am Montagnachmittag führte die Verkehrsdirektion Koblenz eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Waldbreitbacher Straße durch. Von 274 gemessenen Fahrzeugen waren 7 zu schnell unterwegs. Gegen die Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

