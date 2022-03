BPOL NRW: Bundespolizei nimmt uneinsichtigem Bochumer verbotene Waffe ab

Bochum - Dortmund - Soest (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (05. März) sollen zwei Männer einer 37-Jährigen am Hauptbahnhof Bochum die Geldbörse aus dem Rucksack entwendet haben. Das Diebesgut legten sie an einem Aufzug ab. Eine aufmerksame Reisende informierte die Bundespolizisten darüber. Gegen 01:15 Uhr sollen ein 18- und ein 33-Jähriger ...

