POL-PDNR: Sachbeschädigung

Neustadt (Wied) (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag entdeckten Polizeibeamte im Rahmen der Streife in einem Bushäuschen in der Wiedtalstraße in Neustadt (Wied) eine schwarze Adidas Sporttasche mit Inhalt. Die Tasche wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt und wird dem Fundbüro der Verbandsgemeinde Asbach übergeben. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit dem Fundbüro in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: ...

