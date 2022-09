POL-MFR: (1151) Sachbeschädigung und Körperverletzung in der Nürnberger Innenstadt

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (16.09.2022) verhielt sich ein 14-Jähriger in der Innenstadt sexuell übergriffig gegenüber einer Gleichaltrigen. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte stellten den Jugendlichen und übergaben ihn an Erziehungsberechtigte. Die Geschädigte war gegen 19:40 Uhr am Jakobsplatz unterwegs, als ihr ein fremder, vorbeifahrender Radfahrer mit der Hand auf den Po schlug. Der junge Mann, ...

mehr