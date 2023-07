Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: Nachtragsmeldung zur Täterfestnahme nach Brand in der Tiefgarage Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (04.07.2023) kam es um kurz nach 23:00 Uhr zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Bahnhofstraße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5550356).

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten zu einem 15-Jährigen, der im Verdacht steht, das Feuer verursacht zu haben. Hierzu soll er Holz im Bereich eines Kellerverschlags in der Tiefgarage in Brand gesetzt haben. Der Jugendliche konnte bereits nach der Tat vorläufig festgenommen und zunächst in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 15-Jährige am heutigen Donnerstag (06.07.2023) einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ, diesen in Vollzug setzte und den Jugendlichen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Die 30-jährige Frau, die sich zum Zeitpunkt des Brandes schlafend in einem Auto in der Tiefgarage aufgehalten hatte, zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Sie war durch den Lärm der Löscharbeiten der Feuerwehr aufgewacht und hatte die Tiefgarage selbstständig verlassen können. Anschließend war sie von Feuerwehr und Rettungsdienst medizinisch versorgt worden.

