POL-LB: Marbach am Neckar: Dachstuhlbrand an Reihenhaus in der Mainzer Straße

Mutmaßlich infolge eines technischen Defekts an einer selbst installierten Solaranlage kam es am Donnerstag (06.07.2023) gegen 11:45 Uhr zum Brand im Dachgeschoss eines Reihenmittelhauses in der Mainzer Straße im Marbacher Stadtteil Hörnle. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Marbach am Neckar, Affalterbach, Oberstenfeld und Rielingshausen waren mit über 70 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Wegen vorübergehender Probleme mit der Wasserversorgung im Rahmen der Löscharbeiten wurde vorsorglich die Feuerwehr Ludwigsburg mit Löschwasserfahrzeugen nachalarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die unmittelbar angrenzenden Nachbargebäude wurden durch die Flammen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Aufgrund der hohen Anzahl an Einsatzfahrzeugen vor Ort musste die Stuttgarter Straße für den Busverkehr ab 13:15 Uhr für rund zwei Stunden gesperrt werden.

