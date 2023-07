Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unbekannte entwenden 60 Granitstelen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (30.06.2023) und Mittwoch (05.07.2023) 60 Granitstelen, den auf dem umzäunten Gelände einer Firma in der Robert-Bosch-Straße in Holzgerlingen gelagert waren. Die grauen Steine, die jeweils etwa 75 kg wiegen, haben einen Wert von insgesamt rund 1.100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Holzgerlingen in Verbindung zu setzen.

