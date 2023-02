Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich auf der Autobahn 864

Fahrer schwer verletzt (17.02.2023)

Donaueschingen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr hat sich ein Autofahrer bei einem Unfall auf der A 864 schwere Verletzungen zugezogen. Ein 41-jähriger Skoda Superb-Fahrer fuhr von der Bundesstraße 27 auf die A 864 in Richtung "Dreieck Bad Dürrheim". Dabei stieß er gegen den Anhänger eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden MAN Lastwagen eines 45-Jährigen. Der Skoda überschlug sich und rutschte rund 60 Meter auf dem Dach, bis er inmitten der beiden Fahrstreifen zum Liegen kam. Ein dahinterfahrender 57-Jähriger mit einem Fiat Sedici konnte dem auf dem Dach liegenden Auto nicht mehr komplett ausweichen und prallte noch dagegen. Der Fahrer des Skoda erlitt schwere Verletzungen und kam in eine Klinik. Die Fahrer der beiden anderen beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf insgesamt knapp 30.000 Euro. Zur Bergung des Skodas und für die Unfallaufnahme musste die Polizei die Fahrbahn in Richtung Autobahn 81 für die Dauer von über zwei Stunden komplett sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell