Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstag (06.07.2023) gegen 16:30 Uhr in der Markgröninger Straße in Münchingen ein Fahrzeug in Brand. Eine 24-jährige Audi-Lenkerin stellte während der Fahrt eine Rauchentwicklung an ihrem Fahrzeug fest. Daraufhin stellte sie ihr Fahrzeug ab und stieg aus. Später schlugen offene Flammen aus dem Auto und das Fahrzeug stand schlussendlich in Vollbrand. Die freiwillige Feuerwehr Münchingen rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrkräften aus und löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden in bislang noch unbekannter Schadenshöhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell