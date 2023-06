Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Seniorin stirbt beim Baden im See ++ 56-jähriger Rollerfahrer bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Seniorin stirbt beim Baden im See

Hassendorf. Eine 86-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag beim Baden im Badesee des "Campingplatzes Stürberg" an der Straße "An der Tonkuhle" verstorben. Zeugen hatten die Seniorin gegen 17 Uhr leblos im Wasser entdeckt. Obwohl die Ersthelfer die Frau sofort aus dem See holten und eine Reanimation einleiteten, konnte ein etwas später eintreffender Notarzt nur noch den Tod der 86-Jährigen feststellen. Die Polizei leitete eine Todesursachenermittlung ein. Bislang sehen die Beamten keine Anzeichen, die auf ein Fremdverschulden hindeuten.

56-jähriger Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall in der Waldstraße ist am Dienstagvormittag ein 56-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Eine 67-jährige Autofahrerin hatte gegen 10.20 Uhr mit ihrem Mercedes Transporter auf der Straße umdrehen wollen. Dazu sei sie zunächst an den rechten Fahrbahnrand gefahren, um dann mit dem Fahrzeug zu wenden. In diesem Moment habe sich der nachfolgende Rollerfahrer bereits etwa in Höhe ihres Fahrzeugs befunden. Beim Versuch eine Kollision zu vermeiden, bremste der Mann und kam zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell