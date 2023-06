Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Planen von Sattelaufliegern aufgeschlitzt ++

Rotenburg (ots)

Planen von Sattelaufliegern aufgeschlitzt

Lauenbrück. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag auf dem Pendlerparkplatz an der Bahnhofstraße die Planen von drei Sattelzügen aufgeschlitzt. Mit einem scharfen Messer schnitten sie die Abdeckung auf und warfen vermutlich einen Blick auf die Ladefläche. Das, was sie dabei entdeckten, dürfte ihnen nicht gefallen haben. Ohne Diebesgut verließen sie den Tatort. Trotzdem richteten die Täter durch das Aufschlitzen einen Schaden von mehreren tausend Euro an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell