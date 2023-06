POL-ROW: Trunkenheit im Straßenverkehr+++Einbruch in Wohnhaus+++Kontrolle mit Waffenfund auf Autobahn+++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg

Am frühen Freitagabend kontrollierten Beamte in Jeersdorf einen Pkw und stellten bei der 50 jährigen Fahrzeugführerin Atemalkoholgeruch fest. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 2, 5 Promille. Die Frau muss nun mit einem Strafverfahren und einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Rotenburg

Am Freitagabend drangen unbekannte Täter in einem Wohngebiet in Reeßum über eine unverschlossene Nebeneingangstür in ein Wohnhaus ein, durchsuchten dieses und entwendeten Schmuck, Münzen und eine Signalpistole. Zwischen 17.00 Uhr und 23.00 Uhr am Freitagabend brachen Täter zudem die Terrassentür eines Wohnhauses in Tarmstedt auf und entwendeten bisher unbekanntes Diebesgut. Die Tatortgruppe der Polizei Rotenburg übernahm die Spurensuche. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 zu melden.

Rotenburg

Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen und des Zolls einen 26jährigen Mann auf der BAB 1 Höhe Bockel. In dem Pkw fanden die Beamten eine griffbereite Schreckschusswaffe und ein gefülltes Magazin. Der 26jährige war nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins. Der Mann wies sich gegenüber den Ordnungshütern mit falschen Personalien aus. Nach Ermittlung seiner richtigen Personalien wurde festgestellt, dass der Mann zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Schreckschusswaffe wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

