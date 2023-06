Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vermisster Mann gefunden - Polizei und alle Helfer erleichtert ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Mit Freude und Erleichterung kann die Rotenburger Polizei berichten, dass der seit Samstagnachmittag abgängige, 30-jährige Patient des Diakonieklinikums wohlbehalten von Einsatzkräften der Feuerwehr gefunden wurde. Gegen 14.45 Uhr kam die erlösende Nachricht. Aufgrund der Gesamtumstände seines Verschwindens musste mit dem Schlimmste gerechnet werden. Mit Hochdruck hatte sich ein Großaufgebot der Polizei mit Unterstützung umliegender Feuerwehren rund um das Rotenburger Krankenhaus und in den Wasserfuhren auf die Suche gemacht. Dort wurde der Mann am Nachmittag entdeckt und anschließend in ärztliche Obhut gebracht. Die Beamten der Rotenburger Polizei bedanken sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell