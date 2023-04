POL-CUX: Debstedt. Unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Cuxhaven (ots) - Am 04.04.23, gegen 16.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 66 / Neuenwalder Straße im Kreisverkehr in Debstedt. Hier kam es zur Kollision zweier Pkw. Ein Ford befand sich bereits innerhalb des Kreisels, als ein Seat in den Kreisel einfuhr und mit dem Ford kollidierte. Beide Fahrzeugführer bleiben unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 5000,- ...

