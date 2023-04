Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der K66 bei Wremen

Cuxhaven (ots)

Am 04.04.23 gegen 16 Uhr kam es auf der Kreisstraße 66 kurz vor Wremen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 34jährige Wremerin kam mit ihrem Pkw zunächst Rechtseitig von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend nach Links in den Straßengraben und kollidierte dort mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde so total beschädigt, die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 60.000 Euro

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell