Kamp-Lintfort (ots) - Bereits am Freitag gegen 13.20 Uhr kam es im Ortsteil Geisbruch an der Eyller Straße zu einem Unfall. Hierbei beschädigte eine Frau beim Rückwärtsfahren vermutlich einen geparkten PKW. Sie parkte aus einer Parkbucht eines Parkplatzes an der Grundschule am Pappelsee aus. Dabei stieß sie vermutlich gegen ein anderes Auto. Die Frau meldete den Fall der Polizei, doch diese konnte bislang keinen ...

