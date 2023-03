POL-WES: Kamp-Lintfort - Geschädigter nach Unfall gesucht

Moers (ots) - Die Polizei sucht einen Mann, der am 13.02.23 auf dem Parkplatz Dong an der A57 (Richtung Nijmegen) von einem Exhibitionisten belästigt wurde. Der Unbekannte hatte sich dem Mann gegen 21.45 Uhr auf der Toilette des Parkplatzes in schamverletzender Weise gezeigt. Der Autofahrer meldete den Vorfall telefonisch, aber leider ohne Namen und Personalien zu ...

