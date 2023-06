Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei findet vermissten Mann ++

Rotenburg (ots)

Polizei findet vermissten Mann

Zeven/Rotenburg. Die intensive Suche nach dem seit Mittwochmittag vermissten Jan Heine hat ein glückliches Ende genommen. Auf dem Weg in den Feierabend ist eine Beamtin der Zevener Polizei gegen 20.45 Uhr an der Bundesstraße 71 auf den 44-jährigen, an Demenz erkrankten Mann aufmerksam geworden. Nachdem sie mit ihm gesprochen hatte, bestätigte sich, dass es sich um den Vermissten handelte. Er wurde, dem ersten Anschein nach wohlbehalten, zur ärztlichen Begutachtung in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Bei der Suche nach dem 44-Jährigen hatte die Polizei am Donnerstag mehrere Streifenteams, Suchhunde und einen Polizeihubschrauber im Einsatz.

