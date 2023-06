Polizei Aachen

POL-AC: Brennende Mülltonnen in Baesweiler - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Baesweiler (ots)

In der vergangenen Nacht hat es im Stadtgebiet an mehreren Stellen gebrannt.

Gegen 22.40 Uhr gab es den ersten Einsatz. In der Straße "Im Kirchwinkel" brannte ein Abfallbehälter. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. In der näheren Umgebung kam es dann zu zwei weiteren Bränden: Einmal brannte Abfall auf dem Kirchvorplatz, einmal ein Papiercontainer in der Kirchstraße. Auch diese Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Zwei Männer aus Baesweiler (19 und 42 Jahre alt) wurden durch das Einatmen des Rauchs leicht verletzt. Rettungskräfte untersuchten die beiden Männer vor Ort.

Gegen 4.20 Uhr gab es einen weiteren Einsatz. Dieses Mal brannten drei Mülltonnen auf der Kirchstraße. Das Feuer griff auf ein anliegendes Gebäude in der Maarstraße über. Es entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Wer Verdächtiges beobachtet hat, soll sich an das zuständige Kriminalkommissariat wenden: während der Bürozeiten unter 0241-9577 31101 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 oder per Mail an kk11.aachen@polizei.nrw.de.

