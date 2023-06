Polizei Aachen

POL-AC: Polizei Aachen überprüft 645 Fahrzeuge in der Eifel - Zwei Motorradfahrer müssen mit Fahrverbot rechnen

Eifel/ Simmerath/ Monschau (ots)

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat gestern (4.6.2023) erneut Kontrollen in der Eifel durchgeführt. Lasermessungen und Kontrollen gab es zwischen 6 und 14 Uhr unter anderem auf der Jägerhausstraße (Simmerath), am Hargard (Monschau) und an der Brücke in Simmerath-Kesternich.

Die Polizei überprüfte insgesamt 645 Fahrzeuge. Es gab 163 Verstöße. 96-mal musste ein Verwarngeld verhängt werden (davon 36 Motorräder). 67 Fahrerinnen und Fahrer bekamen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige (darunter 19 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer). Das Streckenverbot auf der Landstraße 128 in Simmerath missachteten 36 Fahrerinnen und Fahrer. Sie mussten ein Verwarngeld bezahlen.

Ein Motorradfahrer wurde mit 105 Stundenkilometern, ein Autofahrer mit 84 Stundenkilometern (beide in einer 50er-Zone) angehalten. Zwei Motorradfahrer müssen sich nun auf ein Fahrverbot einstellen.

An mehreren Stellen hat die Polizei präventive Gespräche mit insgesamt 32 Motorradfahrern und Motorradfahrerinnen und 2 Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen geführt.

Die Polizei Aachen wird den Verkehr in der Eifel auch weiterhin regelmäßig kontrollieren. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell