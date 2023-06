Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugin hält Taschendieb fest und wird verletzt - Polizei bittet um Hinweise ++ Einbrüche in Kindertagesstätten ++ Tageswohnungseinbruch ++

Rotenburg (ots)

Zeugin hält Taschendieb fest und wird verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Scheeßel. Eine 34-jährige Frau mit Zivilcourage ist am Donnerstagvormittag im Edeka-Markt am Vahlder Weg von einem flüchtenden Ladendieb verletzt worden. Gegen 11 Uhr hatte sie beobachtet, wie der Mann einer ebenfalls noch unbekannten Kundin mittleren Alters das Portemonnaie aus der Jackentasche stahl. Die Frau sprach die Geschädigte und auch den Täter auf den Diebstahl an. Der warf die gestohlene Geldbörse in ein Regal und rannte davon. Beim Versuch ihn festzuhalten, zog sich die 34-Jährige leichte Verletzungen am Bein zu. Sie kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Dem Täter gelang die Flucht. Jetzt suchen die Beamten der Polizeistation Scheeßel nach der unbekannte Geschädigten. Sie hatte im Anschluss an den Vorfall den Einkaufsmarkt verlassen ohne ihre Personalien anzugeben. Sie oder Zeugen, die die Frau kennen, melden sich bitte unter Telefon 04263/98516-0.

Einbrüche in Kindertagesstätten

Helvesiek/Elsdorf/Lauenbrück. In der Nacht zum Donnerstag ist es zu drei Einbrüchen in Kindergärten gekommen. In der Schulstraße in Helvesiek gelangten die Täter durch eine Tür auf der Rückseite in die "KiTa Bärenhöhle". In der Einrichtung suchten sie in allen Räumen nach Beute und brachen dabei einen Schrank. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch unklar. In der Elsdorfer Schulstraße hebelten die Unbekannten ein Fenster zum Büro der "KiTa Wiesenblume" auf. Auch hier wurden mehrere Schränke aufgebrochen. In einem fanden sie Bargeld. In der Straße Richterkamp in Lauenbrück stiegen die Täter auf die gleiche Weise in die Kindertagesstätte "Löwenburg" ein. Ob ihnen hier etwas in die Hände gefallen ist, steht ebenfalls noch nicht fest.

Tageswohnungseinbruch

Brockel. Am Donnerstagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Scheeßeler Straße eingebrochen. Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr gelangten sie auf noch unbekannte Weise in die Wohnung. Mit Münzen, die sie dort fanden, verließen sie den Tatort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell