Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand in Plittersdorf

Pflegedienst wurde zum Lebensretter

Bonn (ots)

Gegen 19:16 Uhr wurde die Bonner Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in die Saarstraße nach Plittersdorf alarmiert. Meldender war der häusliche Pflegedienst, der wie jeden Abend nach seiner Patientin schauen wollte. Beim Aufschließen der Wohnungstüre lag die Anwohnerin bereits auf dem Boden in der bis dahin bereits stark verrauchten Wohnung. Nach Absetzen des Notrufes durch die Pflegekraft wurde gemeinsam mit der zu Hilfe eilenden Nachbarschaft versucht, die Frau aus der Wohnung zu retten. Dies gelang aber aufgrund der starken Verrauchung erst den, kurze Zeit später eintreffenden, mit Atemluftflaschen ausgerüsteten Einsatzkräften. Nachdem die Anwohnerin aus der verrauchten Wohnung gerettet werden konnte, wurde sie an den Rettungsdienst übergeben und ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht, die Ersthelfer wurden bei ihrer Rettungsaktion nicht verletzt. Ursächlich für die Rauchentwicklung war ein Brand im Küchenbereich, welcher durch die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Bad Godesberg und Beuel unter Einsatz eines Strahlrohres schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Während des Vorgehens bei der Brandbekämpfung und bei den anschließenden Lüftungsmaßnahmen wurden die Einsatzkräfte durch einen eingesetzten Hochleistungslüfter unterstützt. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Brandwohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar. Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuerwachen Bad Godesberg und Beuel, der Rettungsdienst, sowie die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Godesberg, welche die Feuerwache besetzten und somit den Brandschutz sicherstellten. Insgesamt war die Feuerwehr Bonn mit 7 Fahrzeugen und einer Stärke von 23 Einsatzkräften vor Ort. Die Saarstraße war bis ca. 20:00 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt

