FW-BN: Unfall zwischen Straßenbahn und PKW

Bonn (ots)

Bonn-Beuel, Beueler Bahnhofplatz, 24.03.2023 11:30 Uhr

Zur Mittagszeit kollidierte ein PKW am Beueler Bahnhof mit einer Straßenbahn, die Richtung Oberkassel unterwegs war. Am PKW sowie an der Stadtbahn entstand Sachschaden. Die Fahrgäste und der Straßenbahnfahrer verließen die Bahn eigenständig und blieben unverletzt. Der Fahrer des PKW wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt in Augenschein genommen, blieb aber aufgrund der noch geringen Fahrgeschwindigkeit der Straßenbahn, nach dem Halt in Beuel, ebenfalls unverletzt. Der Straßenbahnbetrieb musste für die Dauer des Einsatzes in beiden Fahrtrichtungen eingestellt werden. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von den Feuerwachen 1 und 2.

