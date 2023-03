Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Vollbrand eines Reisebusses auf der Autobahn 565 - 16 Reisende blieben unverletzt.

Bonn

BAB 565 - Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf, Samstag 18.03.2023 - 00:40 Uhr In der Nacht zum Samstag befuhr ein Reisebus - besetzt mit 16 Reisende - die Autobahn 565 in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf bemerkte der Fahrer Rauch- und Feuerschein im Außenbereich am Bus. Unmittelbar stoppte er die Fahrt und wies seine Fahrgäste an, den Bus zu verlassen. Kurze Zeit später stand der Reisebus bereits in den hinteren Reihen in Flammen.

Die zwischenzeitlich durch mehrere Notrufmeldungen alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst trafen daraufhin auf einen in Vollbrand befindlichen Reisebus, der unterhalb eines Brückenbauwerks zum stehen gekommen ist. Sofort wurde unter Zuhilfenahme mehrerer Löschrohre mit Wasser und Löschschaum eine aggressive Brandbekämpfung eingeleitet. Ziel war es hier, die Flammen niederzuschlagen und somit den Energieeintrag auf das Brückenbauwerk schnellst möglichst zu minimieren. Darüber hinaus stand die Feuerwehr vor der Herausforderung, das für die weitere Brandbekämpfung notwendige Löschwasser, zur Einsatzstelle zu bekommen. Hierfür wurde mit mehreren Tanklöschfahrzeugen ein Pendelbetrieb zwischen dem Hermann- Wandersleb- Ring und der Autobahn aufgebaut.

Während der Löschmaßnahmen wurden die Reisenden außerhalb des Gefahrenbereiches durch den Rettungsdienst betreut. Ein durch das Reiseunternehmen nachgeführter Ersatzbus sorgte dafür, dass die Reisegruppe ihre Fahrt fortsetzen konnte.

Bis auf Weiteres sperrt die Autobahnpolizei die Anschlussstelle Bonn- Poppelsdorf für den Individualverkehr, bis das Brückenbauwerk durch Experten der Autobahnbetriebe in Augenschein genommen wurde.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 46 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3 der Berufsfeuerwehr, die Werkfeuerwehr des Universitätsklinikums, die Feuerwehren Endenich und Buschdorf der freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und Einsatzführungsdienst.

