Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Aus Unachtsamkeit aufgefahren ++ Unfall am Kreisel - 12-Jährige Radfahrerin angefahren ++ Unglücksfall auf dem Sportplatz - Junge verletzt sich durch Wühlmausfalle ++

Rotenburg (ots)

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Hemsbünde. Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 71 ist am Montagmittag eine 30-jährige Autofahrerin verletzt worden. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr die Frau gegen 12.40 Uhr in Höhe der Einmündung zum Bartelsdorfer Weg mit ihrem Ford auf den VW Golf eines 57-Jährigen auf. Die Unfallverursacherin zog sich eine leichte Verletzung am Bein zu.

Unfall am Kreisel - 12-Jährige Radfahrerin angefahren

Rotenburg. Am Montagmorgen ist eine 12-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Mühlenstraße verletzt worden. Eine 61-jährige Autofahrerin hatte das Mädchen vermutlich übersehen, als sie gegen 7.45 Uhr mit ihrem BMW den Kreisel verlassen wollte. Die junge Radlerin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen am Arm zu. Den Sachschaden stuft die Polizei als gering ein.

Auffahrunfall auf der L 142 - 25-jährige Frau verletzt

Weertzen. Eine verletzte Frau und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro - das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montagmorgen auf der L 142 zwischen Wiersdorf und Weertzen ereignet hat. Eine 48-jährige Autofahrerin war gegen 7.40 Uhr mit ihrem VW Passat auf der Landesstraße in Richtung Weertzen unterwegs, als vor ihr plötzlich ein Auto abbremste. Die Frau konnte rechtszeitig stoppen. Einer nachfolgenden 25 Jahre alten Autofahrerin gelang das nicht. Sie fuhr mit ihrem VW up! auf den stehenden Passat auf. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen an ihrer Hand zu.

Kollision zweier Radfahrer - Unbekannter Beteiligter möge sich bitte melden

Zeven. Nach einem Verkehrsunfall unter Fahrradfahrern bittet die Zevener Polizei einen der beiden Beteiligten sich unter Telefon 04281/9306-0 zu melden. Zu dem Vorfall ist es am vergangenen Freitagvormittag im Bünteweg gekommen. Eine 49-jährige Radlerin sei gegen 11.15 Uhr beim Überholen mit einem vor ihr fahrenden Radfahrer kollidiert. Man habe sich vor Ort geeinigt und sei ohne Personalienaustausch auseinandergegangen. Wie sich jetzt herausstellte, hat sich die Frau dabei leicht verletzt.

E-Bike aus Schuppen geklaut

Zeven. In der Nacht zum Montag ist es erneut zum Diebstahl eines E-Bikes gekommen. In der Fritz-Reuter-Straße brachen unbekannte Täter den Schuppen eines Einfamilienhauses auf. Daraus nahmen sie ein schwarzes Pedelec des Herstellers Giant vom Typ Fathom E+ 3 PWR mit. Die Polizei geht von einem Schaden von rund zweitausend Euro aus.

Auf voll besetzten VW Bus aufgefahren - Zwei Insassen verletzt

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall in der Neuen Straße sind am Montagmittag zwei Insassen eines mit acht Personen besetzten VW Busses leicht verletzt worden. Die 25-jährige Fahrerin hatte gegen 12.15 Uhr in Höhe des Modehauses Steffen verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der nachfolgende, 35-jährige Fahrer eines Seat Ibiza erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Bus auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über dreitausend Euro.

Unglücksfall auf dem Sportplatz - Junge verletzt sich durch Wühlmausfalle

Gnarrenburg. Ein 8-jähriger Junge hat sich am Sonntagmittag durch eine selbstschießende Wühlmausfalle, die er beim Spielen auf dem Fußballplatz hinter dem Feuerwehrhaus an der Dahldorfer Straße gefunden hat, ernsthaft an seiner Hand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sei er gegen 12 Uhr mit dem Fund nach Hause gefahren, um ihn dort zu zeigen. Als der Junge das Gerät in beide Hände nahm, löste sich ein Schuss. Mit einer schweren Handverletzung wurde der 8-Jährige im Rettungshubschrauber in eines Spezialklinik des UKE nach Hamburg geflogen. Anschließend stellte die Polizei auf dem Sportplatz drei baugleiche Fallen sicher und leitete gegen einen Verantwortlichen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell