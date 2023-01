POL-F: 230111 - 0047 Frankfurt - Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) - (dr) Gestern Abend kam es im Oeder Weg an einer Bushaltestelle zu einem schweren Raub, bei dem ein unbekannter Mann ein Mobiltelefon erbeuten konnte. Ein 20-Jähriger erlitt bei der Tat Verletzungen an der Hand. Gegen 17:45 Uhr kam es in einem Bus der Linie 36 aus bislang unbekannten Gründen zwischen dem 20 Jahre alten Geschädigten und einem ...

