Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230111 - 0045 Frankfurt-Nordend: Raub an Bushaltestelle

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend kam es im Oeder Weg an einer Bushaltestelle zu einem schweren Raub, bei dem ein unbekannter Mann ein Mobiltelefon erbeuten konnte. Ein 20-Jähriger erlitt bei der Tat Verletzungen an der Hand.

Gegen 17:45 Uhr kam es in einem Bus der Linie 36 aus bislang unbekannten Gründen zwischen dem 20 Jahre alten Geschädigten und einem weiteren Fahrgast zu Streitigkeiten. Als beide an der Haltestelle Bornwiesenweg ausstiegen, schrie ihn der Mann an, riss ihm sein Mobiltelefon aus der Hand und zerbrach es über dem Bein. Der Unbekannte zog dann ein Messer aus der Tasche, mit dem er die Jacke des Geschädigten beschädigte und diesen auch an der Hand verletzte. Daraufhin flüchtete der Geschädigte in ein Restaurant. Außerdem kam ihm ein Passant zu Hilfe, welcher den Unbekannten anschrie, sodass dieser mit dem geraubten Mobiltelefon (iPhone) in einen Hinterhof in Richtung Finkenhofstraße und weiter in unbekannte Richtung flüchtete. Der durch die Schnittwunden verletzte Geschädigte kam zur Behandlung seiner Hand in ein Krankenhaus.

Täterbeschreibung: Männlich, Bart; bekleidet mit Bomberjacke mit weißen Streifen an den Armen (Marke Adidas), Kappe der Marke Gucci.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 -51499 bei der Frankfurter Kriminalpolizei zu melden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

