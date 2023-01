POL-F: 230110 - 0042 Frankfurt-Heddernheim: Mann versucht mit E-Scooter zu flüchten

Frankfurt (ots) - (th) Am Sonntag (08. Januar 2023) kam es durch unbekannte Täter zum Brand mehrerer Fahrzeuge, welche im Bereich Siegener Straße Ecke Robert-Dißmann-Straße in einer Parkbucht abgestellt waren. Gegen 05.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad in Brand gesetzt. Durch das ...

