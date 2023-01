Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230111 - 0046 Frankfurt - Westend: Fahrraddieb erwischt - Ortung führt zur Festnahme

Frankfurt (ots)

(lo) Die Freude währte nicht lange für einen 20-jährigen Fahrraddieb. Am gestrigen Dienstag bemerkte ein 46-Jähriger den Verlust seines Fahrrads. Mithilfe eines Ortungssenders konnte der Standort bestimmt, das Fahrrad wiedergefunden und der 20-jährige Täter festgenommen werden. Im Verlauf des frühen Abends bemerkte ein 46-jähriger Mann den Verlust seines Fahrrads, welches er zuvor in der Mainzer Landstraße abgestellt hatte. Er konnte das Fahrrad jedoch über ein von ihm am Fahrrad angebrachten Sender orten. Die Spur führte in die Untermainanlage. Vor Ort konnten sowohl das Fahrrad als auch der Langfinger festgestellt werden. Letzterer wurde durch die Polizei festgenommen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass sich der 46-jährige Mann ohne gültigen Aufenthaltstitel in der BRD aufhält.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls und des illegalen Aufenthalts verantworten.

