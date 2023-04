Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Arbeiter fällt 7m in die Tiefe

Sprockhövel (ots)

Am Montag, den 3.4.23 um 18:50 wurde ein Kleinbrand in der Zechenstraße gemeldet. Vorort stellte sich heraus, dass in einer Feuertonne Papier verbrannt wurde. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen, da das Feuer eigenständig von der verursachenden Person gelöscht wurde.

Am gestrigen Dienstag um 10:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Absicherung der Landung eines Rettungshubschraubers gerufen. Bei einem Arbeitsunfall stürzte eine Person von einem Dach ca. 7 m in die Tiefe. Die Einsatzkräfte unterstützen den Rettungsdienst und betreuten zwei Arbeiter. Die Person wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem weiteren Einsatz fuhr die Feuerwehr Sprockhövel um 14:45 Uhr. Gemeldet wurde ein Ölfilm auf dem Zulauf des Regenrückhaltebeckens Stefansbecke. Der Auslauf des Beckens wurde kontrolliert und es konnte kein Ölfilm festgestellt werden. Die Einsatzkräfte musste keine witeren Maßnahmen ergreifen.

