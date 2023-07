Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Seniorin beraubt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verübten am Donnerstag (06.07.2023) gegen 14:20 Uhr in der Vesouler Straße in Gerlingen einen Raub auf eine 84 Jahre alte Seniorin. Zunächst hatte sich die 84-Jährige in der Hauptstraße in Gerlingen in einer Bankfiliale aufgehalten und am Bankautomaten Bargeld abgehoben. Möglicherweise wurde sie hierbei bereits von den unbekannten Tätern beobachtet. Anschließend machte sich die Frau, die ihr Fahrrad mit sich schob, zu Fuß auf den Heimweg. In der Vesouler Straße wurde ihr plötzlich ihre rote Kunstlederhandtasche, in die sie zuvor das abgehobene Bargeld steckte, entrissen. Anschließend rannten zwei mutmaßlich männliche Täter, zu denen bislang keine weiteren Beschreibungen vorliegen, davon. Die Täter erbeuteten bei der Tat mehrere hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden.

