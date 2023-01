Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Schwelbrand im Holzspänebehälter

Mönchengladbach-Neuwerk, 30.01.2023, 09:15 Uhr, Borsigstraße (ots)

Die Feuerwehr rückte am Vormittag zu einem holzverarbeitenden Betrieb aus, beim dem sich Holzspäne in der Absaugung entzündet hatte. Dies führte zu Schwelbränden in den Absaugrohren und im Holzspänebehälter. Feuerwehrleute unter Atemschutz drangen durch eine Revisionsklappe in den Behälter ein und entleerten diesen mit Hilfe von Schaufeln, sodass die Schwelbrandnester außerhalb des Gebäudes abgelöscht werden konnten. Diese zeitaufwändige und mühevolle Tätigkeit nahm etwa zwei Stunden in Anspruch. Im Anschluss wurden mit Hilfe einer Wärmebildkamera die Rohre der Absauganlage und der Holzspänebehälter kontrolliert und weitere Schwelbrandnester konnten ausgeschlossen werden.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

