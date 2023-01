Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Hausgeburt

Mönchengladbach, Lindentraße, 30.01.2023, 03:28 Uhr (ots)

In der Nacht wurde der Feuerwehr Mönchengladbach über Notruf eine beginnende Geburt in einem Haus auf der Lindenstraße gemeldet. Da der Geburtsvorgang schon weit fortgeschritten war, konnte ein Transport der Mutter ins Krankenhaus nicht mehr erfolgen. Der Mitarbeiter in der Leitstelle unterstützte die werdende Mutter am Telefon bis der Rettungswagen an der Einsatzstelle eintraf. Kurz darauf brachte die Mutter Zuhause ein gesundes Mädchen zur Welt. Ein Kinderarzt und eine Kinderkrankenschwester wurden vorsorglich mit einem sogenannten Inkubator zur Einsatzstelle gebracht. Das Neugeborene und die Mutter wurden zur weiteren Versorgung in ein Mönchengladbacher Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen und ein Notarzt der Feuerwehr Mönchengladbach, ein Kinderarzt und eine Kinderkrankenschwester aus dem Elisabeth Krankenhaus Rheydt.

