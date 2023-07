Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Zeugen nach Unfall zwischen Bönnigheim und Lauffen am Neckar gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 62-jährige VW-Fahrerin war am Donnerstag (06.07.2023) gegen 14:10 Uhr auf der Landesstraße 2254 (Lauffener Straße) von Bönnigheim kommend in Richtung Lauffen am Neckar unterwegs. Eine 41-Jährige fuhr mit ihrem Ford dahinter und überholte den VW. Dabei blieb sie am Außenspiegel des VW hängen und beschädigte diesen. Nach Abschluss des Überholvorgangs scherte die 41-Jährige vor dem VW nach rechts ein, woraufhin die 62-Jährige auf den Ford auffuhr. Die 41-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfallgeschehen entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro an dem VW und rund 5.000 Euro an dem Ford. Unklar ist bislang, wie genau es zu dem Auffahren der 62-Jährigen auf den Ford kam, und ob die 41-Jährige möglicherweise trotz Gegenverkehrs überholt hatte. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht daher Zeugen für den Sachverhalt und nimmt entsprechende Hinweise unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

