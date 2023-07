Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Betrüger erlangen 1.000 Euro durch falsches Gewinnversprechen - Präventionstipps Ihrer Polizei

Ludwigsburg (ots)

Ein 66-jähriger Mann aus Ludwigsburg fiel am Donnerstag (06.07.2023) unbekannten Betrügern zum Opfer, die mittels falscher Gewinnversprechen 1.000 Euro erbeuteten. Der 66-Jährige ließ sich am Telefon zunächst auf Gespräche mit einer unbekannten Frau ein, die ihm einen Gewinn in Höhe von knapp 40.000 Euro in Aussicht stellte. Vermeintlich um die Summe ausbezahlt zu bekommen, kaufte der Geschädigte im Auftrag der Anruferin 20 Guthabenkarten einer Online-Plattform zu je 50 Euro und gab die zugehörigen Codes telefonisch preis. In der Folge erhielt der 66-Jährige den Anruf eines unbekannten Mannes, der vorgab, der Geschädigte könne zusätzlich zum bereits erzielten Gewinn weitere 83.500 Euro erhalten, wenn er 3.500 Euro in bar bereithalte und an einen eigens beauftragten Notar übergebe. Da dem 66-Jährigen die Sache nun komisch vorkam, informierte er sich und stellte fest, dass er einem Betrug aufgesessen war.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg informiert in diesem Zusammenhang:

Derartige falsche Gewinnversprechen sind eine bereits seit langem bekannte Betrugsmasche. Werden angebliche Gewinne am Telefon in Aussicht gestellt, ist grundsätzlich Vorsicht geboten. Lassen Sie sich nicht durch geschickte Gesprächsführung der anrufenden Personen beeinflussen, sondern machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. Geben Sie niemals Geld aus oder rufen Sie keine gebührenpflichtigen Sonderrufnummern an, um einen vermeintlichen Gewinn abzurufen. Geben Sie keine persönlichen Daten oder Bankverbindungen am Telefon preis, wenn die Herkunft des Anrufes nicht zweifelsfrei geklärt ist. Weitere Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen erhalten Sie bei Ihrer Polizei oder online bei der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell